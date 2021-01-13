شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يفوز على برايتون «1-0» بصعوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا صعبًا على حساب ضيفه برايتون ألبيون بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

سجل هدف مانشستر سيتي الدولي الإنجليزي فيل فودين من صناعة دي بروين في الدقيقة 44.

وشهدت نهاية المباراة حصول دي بروين على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع أطاح بها رحيم ستيرلينج خارج المرمى بغرابة.

بهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 32 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 14 في المركز السابع عشر.