اخبار الرياضه

مانشستر سيتي يفوز على برايتون «1-0» بصعوبة

0 نشر
إيهاب بركات 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يفوز على برايتون «1-0» بصعوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا صعبًا على حساب ضيفه برايتون ألبيون بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات بطولة الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

سجل هدف مانشستر سيتي الدولي الإنجليزي فيل فودين من صناعة دي بروين في الدقيقة 44.

وشهدت نهاية المباراة حصول دي بروين على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع أطاح بها رحيم ستيرلينج خارج المرمى بغرابة.

بهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 32 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 14 في المركز السابع عشر.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    150,753

  • تعافي

    119,212

  • وفيات

    8,249

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا