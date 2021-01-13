شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة الأهلى للهروب من شبح كورونا قبل المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس الأهلي إقامة معسكر مغلق للفريق بعد لقاء بيراميدز يوم 26 يناير الجاري في الدوري الممتاز، ويستهدف الأهلي عزل لاعبيه قبل رحلة قطر للمشاركة في مونديال الأندية على مدار 4 أيام خوفاً من حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بين لاعبي الفريق خاصة أن الأهلي عانى من هذه النقطة تحديداً في الفترة الماضية بعدما ضرب الفيروس عدة نجوم على رأسهم عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة ورامي ربيعة ومحمود عبدالمنعم كهربا ومحمد هاني.

واستقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على سفر الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالقلعة الحمراء مع بعثة الفريق الأحمر كإجراء إضافي ضمن خطة مواجهة جائحة كورونا في مونديال الأندية.

ولم يستقر الأهلي بعد على موعد سفره إلى قطر ولكنه استقر على توفير طائرة خاصة للفريق مع سفر محمود الخطيب رئيس النادي كرئيس للبعثة.