شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبدالعال يطالب اللاعبين بوضع اسم نادى أسوان أمام أعينهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الكابتن علاء عبدالعال المدير الفني لفريق أسوان، رسالة للاعبين بأنه سعيد بالروح والإمكانات التي لديهم والدليل الفوز في أول أسبوعين وطالبهم بالاخلاص والسعى والتنافس للدخول بالتشكيل وكل لاعب سيحصل على فرصته بالعدالة الفنية التي تصب في صالح الفريق وطالبهم بضرورة وضع اسم نادى أسوان نصب أعينهم لإسعاد جماهيره.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى التدريب الأخير له اليوم الأربعاء، تحت قيادة المدير الفنى كابتن علاء عبدالعال قبل السفر عصر اليوم للمبيت بمدينة المحلة لأداء مباراة الجولة السابعة بالدورى الممتاز أمام غزل المحلة غدا الخميس.

وشهد مران الفريق حماس وروح معنوية عالية من اللاعبين من أجل دخول قائمة الفريق المرشحة للمباراة وحرص أعضاء الجهاز الفنى على إخراج اللاعبين من حالة عدم التركيز التي إنتابتهم نتيجة حالة عدم التوفيق وتوالى الخسائر.