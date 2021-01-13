شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم صالة استاد القاهرة بعد مباراة مصر وتشيلي بمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قامت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد، بتعقيم صالة استاد القاهرة عقب انتهاء مواجهة الفراعنة أمام تشيلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما في افتتاح البطولة وحقق المنتخب الوطني الفوز بها 35 / 29 وبفارق 6 أهداف عن الفريق المنافس.

وجاء ذلك في ظل الإجراءات الاحترازية المكثفة التي تم فرضها من أجل محاربة جائحة كورونا، خاصة وأن مصر تحدت الجميع من أجل تنظيم هذا الحدث الكبير.

وسبق المباراة الافتتاحية حفل فني بمناسبة افتتاح البطولة بحضور كبار رجال الدولة وفي مقدمهما فخامة رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، ومسئولي الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وضمت قائمة المنتخب خلال المباراة، 20 لاعباً، تضم 7 لاعبين محترفين، وهم كريم هنداوي دوبروجا سود كونستانتسا الروماني ومحمد ممدوح نادي دينامو بوخارست الروماني ويحيي عمر نادي فيسبرم المجري ومحمد سند نادي نيم الفرنسي وعلي زين نادي الشارقة الإماراتي وأحمد خيري نادي سيوا بوخارست الرومانى وأحمد هشام نادي نيم الفرنسي.