شكرا لقرائتكم خبر عن «رجال طائرة الأهلي» يفوز على القناة في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلى عروضه القوية في بطولة الدوري، وتغلب على نظيره فريق القناة، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وشهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب لاعبي الأهلي، خاصة في تنفيذ ضربات الإرسال مع الإعداد الجيد وإنهاء الكرة بشكل مثالي، ليحقق «رجال طائرة الأهلي» الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره فريق بتروجت في الجولة الماضية بثلاثة أشواط دون رد.