«رجال طائرة الأهلي» يفوز على القناة في الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن «رجال طائرة الأهلي» يفوز على القناة في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلى عروضه القوية في بطولة الدوري، وتغلب على نظيره فريق القناة، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
وشهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب لاعبي الأهلي، خاصة في تنفيذ ضربات الإرسال مع الإعداد الجيد وإنهاء الكرة بشكل مثالي، ليحقق «رجال طائرة الأهلي» الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.
وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره فريق بتروجت في الجولة الماضية بثلاثة أشواط دون رد.
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