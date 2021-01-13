شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات سلة الأهلي» يفوز على الترام في بطولة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلى الفوز على الترام بنتيجة 64-22، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وقدم الفريق عرضًا قويًّا، وسيطر على مجريات المباراة، بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع، وتألق لاعبات الفريق.

أنهى الفريق الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 18-6، وواصل تفوقه خلال الفترتين الثانية والثالثة بنتيجة 44-10، و55-18 على التوالي.

وفي الفترة الرابعة كانت المباراة من جانب واحد تمامًا، بفضل تألق لاعبات الأهلي، ليحسمن اللقاء لصالحهن بنتيجة 64-22.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في المباراة القادمة مع الترام أيضًا، يوم الأحد القادم في الإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري.