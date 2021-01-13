إنتر إلى ربع النهائي في الرمق الأخير من الوقت الإضافي

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روما: ضرب إنتر موعدا مع جاره اللدود ميلان في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا بكرة القدم، بفوزه في الرمق الأخير من الوقت الاضافي على مضيفه فيورنتينا 2-1 الاربعاء.

وكان ميلان اول المتأهلين الى ربع النهائي، بتخطيه الثلاثاء ضيفه تورينو بركلات الترجيح 5-4 اثر تعادلهما سلبا.

ويعود الفضل بتأهل إنتر لهدافه البلجيكي روميلو لوكاكو صاحب هدف الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الاضافي الثاني (119) بكرة رأسية من منتصف منطقة الجزاء اثر عرضية للبديل نيكولو باريلا، علما أن لوكاكو دخل بديلا في الدقيقة 69.

وسجّل التشيلي ارتورو فيدال هدف إنتر الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 40، في حين ادرك فيورنتينا التعادل عبر مهاجمه العاجي كريستيان كواميه بتسديدة قوية من خارج المنطقة (57).

وهي المرة السابعة على التوالي التي يبلغ فيها إنتر الدور ربع النهائي وضمنا الثاني بالتمديد بعد موسم 2017-2018.

وانضم نابولي حامل اللقب إلى فريقي مدينة ميلانو بفوزه الصعب على ضيفه إمبولي متصدر ترتيب دوري الدرجة الثانية 3-2.

ومنح جيوفاني دي لورنتسو التقدم لنابولي من كرة رأسية في الزاوية العكسية للحارس جاكوبو فورلان (18)، لكن السويسري نديم بايرامي أدرك التعادل في الدقيقة 33 بتسديدة خادعة من الجهة اليسري.

واستعاد صاحب الأرض التقدم بعد 5 دقائق فقط بتسديدة صاروخية بعيدة للمكسيكي هيرفينغ رودريغو لوسانو (38)، ورد بايرامي مجددا بتسديدة قوية من حدود المنطقة ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى الحارس اليكس ميريت وتابعت طريقها إلى الشباك (68).

وخطف أندريا بيتانيا هدف الفوز لنابولي بتسديدة قريبة بعد دربكة أمام المرمى اثر ركلة ركنية (76).

ويلعب نابولي في ربع النهائي مع الفائزة من مباراة روما وسبيتسيا الثلاثاء.

ويحمل يوفنتوس بطل الدوري في آخر تسعة مواسم الذي يلعب لاحقا مع جنوى، الرقم القياسي بعدد مرات احراز لقب الكأس (13 مرة)، متقدما على روما (9)، انتر ولاتسيو (7)، فيورنتينا ونابولي (6)، تورينو وميلان (5).

وتتواصل مباريات الدور ثمن النهائي حتى الخميس المقبل، فيما تقام مباريات ربع النهائي في 27 كانون الثاني/يناير الجاري ونصف النهائي (ذهاب واياب) في 3 و10 شباط/فبراير، ويتبارز المتأهلان الى النهائي على اللقب في 19 أيار/مايو المقبل.