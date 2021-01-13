كأس إيطاليا: إنتر إلى ربع النهائي في الرمق الأخير من الوقت الإضافي

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روما: ضرب إنتر موعدا مع جاره اللدود ميلان في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا بكرة القدم، بفوزه في الرمق الأخير من الوقت الاضافي على مضيفه فيورنتينا 2-1 الاربعاء.

وكان ميلان اول المتأهلين الى ربع النهائي، بتخطيه الثلاثاء ضيفه تورينو بركلات الترجيح اثر تعادلهما سلبا.

ويعود الفضل بتأهل إنتر لهدافه البلجيكي روميلو لوكاكو صاحب هدف الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الاضافي الثاني (119) بكرة رأسية من منتصف منطقة الجزاء اثر عرضية للبديل نيكولو باريلا، علما أن لوكاكو دخل بديلا في الدقيقة 69.

وسجّل التشيلي ارتورو فيدال هدف إنتر الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 40، في حين ادرك فيورنتينا التعادل عبر مهاجمه العاجي كريستيان كواميه بتسديدة قوية من خارج المنطقة (57).

ويلعب لاحقا نابولي مع إمبولي، ويوفنتوس مع جنوى.

ويحمل يوفنتوس، بطل الدوري في آخر تسعة مواسم، الرقم القياسي بعدد مرات احراز لقب الكأس (13 مرة)، متقدما على روما (9)، انتر ولاتسيو (7)، فيورنتينا ونابولي (6)، تورينو وميلان (5).

وتتواصل مباريات الدور ثمن النهائي حتى الخميس المقبل، فيما تقام مباريات ربع النهائي في 27 كانون الثاني/يناير الجاري ونصف النهائي (ذهاب واياب) في 3 و10 شباط/فبراير، ويتبارز المتأهلان الى النهائي على اللقب في 19 أيار/مايو المقبل.