بعد تلقي شباكه 29 هدفا.. مدرب مصر لليد: دفاعنا ليس ضعيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد الإسباني روبرتو جارسيا باروندو مدرب منتخب مصر لليد، أن أحمد الأحمر نجم المنتخب المصري غاب عن مواجهة تشيلي بسبب الإصابة.

وأضاف جارسيا في تصريحات تليفزيونية، عقب مواجهة تشيلي: "الأحمر يعاني من إصابة في ظهره ومازال في مرحلة التعافي والاستشفاء، وأتمنى أن يكون جاهز في المباراة القادمة".

وحقق المنتخب المصري الفوز على تشيلي 35 - 29، في افتتاحية بطولة العالم لليد المقامة في مصر.

وأوضح مدرب مصر لليد: "في الشوط الأول أمام تشيلي كان أدائنا متميز، ولكن هناك بعض الخطط لم تُنفذ، أما في الشوط الثاني تحسن الموقف تماما، ".

وأكمل: "أنا بحاجة لكل اللاعبين، قمنا ببعض التغييرات والأداء كان جيد، وهذا هو التكتيك الذي نتبعه".

وعن تلقى شباك المنتخب المصري 29 هدفا، قال جارسيا: "ليس هناك أي ضعف في الدفاع، فريق مثل تشيلي يلعب بهذا التكتيك ويسدد من الخارج، وبصفة عامة أدائنا كان جيدا وخاصة في الشوط الثاني".

واختتم: "كان لدينا العديد من الفرص من خارج منطقة المرمى، لاعبونا قاتلوا من أجل تحقيق أداءً متميزًا".