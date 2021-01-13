باوك يتعادل مع أولمبياكوس بمشاركة وردة وكوكا بالدوري اليوناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

انتهت مباراة أولمبياكوس وباوك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الـ16 بالدوري اليوناني.

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المصري، أحمد حسن "كوكا" لاعب أولمبياكوس وعمرو وردة لاعب باوك.

وساهم عمرو وردة في هدف فريقه الوحيد خلال المباراة بعدما حول كرة عرضية بكرة رأسية تصدى لها حارس أولمبياكوس قبل أن تعود إلى إنجاسون الذي سجل الهدف بتسديدة داخل منطقة الجزاء.

وشارك كوكا بديلاً خلال اللقاء في الدقيقة 71 من عمر اللقاء، بينما لعب وردة اللقاء بأكمله.

وسجل سفيرير إنجي إنجاسون الهدف الأول لباوك في الدقيقة 51، قبل أن يتعادل أوسينو با لصالح أولمبياكوس في الدقيقة 77.

وواصل أولمبياكوس تصدره لجدول ترتيب الدوري اليوناني برصيد 42 نقطة، بينما بقى باوك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.