مصدر مقرب يكشف لمصراوي أزمة محمد فتحي في بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

كشف مصدر مقرب من محمد فتحي لاعب وسط نادي بيراميدز أزمة اللاعب مع مسؤولي النادي في الفترة الأخيرة.

وسبق وصرح مصدر لـ"الخليج 365" في وقت سابق أن نادي سيراميكا كليوباترا يرصد التعاقد مع محمد فتحي لنهاية الموسم على سبيل الإعارة.

وأشار المصدر في تصريحاته لـ"يلا كورة" "محمد فتحي يتدرب منفرداً في الفترة الأخيرة مع بيراميدز".

وتابع "اللاعب طلب من بيراميدز الرحيل، وفوجئ بطلب رد المقدم الذي حصل عليه وهو راتب ٣ شهور لكي يتم الموافقة على رحيله حال هناك عرض".

واختتم "اللاعب رفض الأمر، وتدرب بشكل منفرد في الفترة الأخيرة".