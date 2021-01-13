محمد ممدوح هاشم: الجميع على قلب رجل واحد.. ومباراة تشيلي تأهيلية لمقدونيا والسويد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال لاعب المنتخب الوطني، محمد ممدوح هاشم، إن مباراتهم الأولى في مونديال العالم لكرة اليد، كانت مهمة في بداية مشوارهم في البطولة.

وأضاف هاشم، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورت:"مباراة تشيلي كانت بمثابة امتحان فلم نخض مباريات ودية كثيرة قبل البطولة بسبب كورونا، ومباراة اليوم تأهيل لمباراتي مقدونيا والسويد".

وأشار لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، إلى أن منتخب تشيلي فريق محترم:"ولكننا أعلى كفنيات وكل شيء أيضاً ولكن هي فرصة للتعود على الأوضاع واللعب بدون جمهور".

وأضاف محمد ممدوح هاشم:"نلعب أمام فريق اليوم لا تعلم ماذا يفعل فهو يلعب بدون نظام في الملعب مما سبب لنا مشكلة ولكن هي مباراة أولى بالبطولة ونأخذ المباريات خطوة بخطوة".

وأتم اللاعب تصريحاته قائلاً:"نمتلك مدافعين وحراس مرمى ليسوا الأفضل في مصر بل في العالم والجميع في الفريق على قلب رجل واحد ولا يوجد فارق بيننا".

واستهل المنتخب الوطني مشواره في بطولة العالم بالفوز بنتيجة 35 -29 على نظيره التشيلي.