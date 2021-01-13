مصدر لـ"الخليج 365": أحمد أيمن منصور يستعد للرحيل عن بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

كشف مصدر مقرب من أحمد أيمن منصور مدافع نادي بيراميدز، أن اللاعب يدرس عدة عروض من أجل الرحيل عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وأشار المصدر لـ"يلا كورة" في وقت سابق، إلى وجود مفاوضات من جانب نادي سيراميكا كليوباترا من أجل التعاقد مع اللاعب لنهاية الموسم على سبيل الإعارة.

وقال المصدر إن أحمد أيمن منصور يرغب في الرحيل من صفوف بيراميدز بسبب عدم المشاركة مع الفريق، بحثاً عن فرصة الظهور أساسياً من جديد.

وأكد المصدر أن اللاعب يستهدف التواجد في الملعب بشكل دائم وبالتالي يريد التواجد في نادي أخر يستطيع من خلاله استعادة مستواه والمشاركة بشكل منتظم.

وفوض اللاعب والده نجم الزمالك الأسبق بالحديث مع إدارة نادي بيراميدز من أجل تولي عملية رحيله عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة.