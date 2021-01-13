مانشستر سيتي يهزم برايتون بهدف نظيف في الدوري الانجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً هاماً مساء اليوم الأربعاء علي نظيره برايتون بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 18 للدوري الانجليزي الممتاز.

ونجح السيتي في خطف الفوز بصعوبة بالغة في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول عن طريق نجمه الشاب فيل فودين.

بدأ السيتي المباراة هاجماً منذ الدقيقة الأولي بحثاص عن

حسم مبكر للقاء للاستمرار في دائرة المنافسة علي لقب البريمييرليج لهذا الموسم في مواجهة الدفاع الصلب للضيوف.

ونجح السيتي بفضل استحواذه المطلق علي الكرة في تشكيل العيد من الهجمات المتتالية والتي اسفرت عن هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 44

وفي الشوط الثاني حافظ مانشستر

سيتي علي استحواذه وسط بعض المحاولات القليلة من برايتون لتشكيل هجمات مرتدة تهدد دفاعات السيتيزن لكن دون جدوي.

وفي الدقيقة 93 من عر اللقاء تحصل مانشتر سيتي علي ركلة جزاء، الا أن رحيم ستيرلينج أهدر فرصة مضاعفة النتيجة لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي علي برايتون بهدف مقابل لا شئ.

بهذه النتيجة يرفع مانشستر سيتي رصيده الي 32 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد برايتون عند النقطة 14 في المركز 17.