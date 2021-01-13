مدرب منتخب اليد: حققنا المطلوب أمام تشيلي وصححنا أخطاء الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد الإسباني روبرتو جارسيا باروندو مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد بالفوز على حساب تشيلي بنتيجة 35 -29 في الجولة الأولى للمجموعة السابعة ببطولة العالم.

وقال جارسيا:" حققنا المطلوب ، وفزنا

في أول مباراة والأهم أن المنتخب صحح بعض الأخطاء التي ظهرت في الشوط الأول".

وأكد أن منتخب تشيلي يجيد تسجيل الأهداف من عمق

الدفاع واستقبال 12 هدف بهذه الطريقة لا يعني على الإطلاق وجود أخطاء دفاعية لدى المنتخب.

وأشار إلى أن غياب أحمد الأحمر نجم المنتخب الوطني لليد جاء بسبب الإصابة موضحاً أنه يتم تجهيز اللاعب للحاق بلقاء مقدونيا الشمالية يوم السبت المقبل.