بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وجنوى اليوم في كأس إيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل ملعب أليانز ستاديوم مباراة هامه تجمع بين يوفنتوس وجنوى، مساء اليوم الأربعاء 13 يناير، وذلك لحساب دور الـ 16 من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم 2020/2021.

ويقدم الوفد لمتابعيه خدمة مشاهدة مباراة يوفنتوس وجنوى بث مباشر اليوم، وذلك مع إنطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وستنقل المواجهة على الهواء عبر قناة BT Sport 3 HD تعليق باللغة الإنجليزية.

بعد خسارته الثقلية والمفاجئة أمام “فيورنتينا” بثلاثية نظيفة في الدوري

الايطالي، عاد يوفنتوس ليحقق ثلاث انتصارات متتالية، إذ فاز على أودينيزي بنتيجة (4-1)، وبعدها على ميلان بنتيجة (3-1)، قبل ان ينتصر على ساسولو بنفس النتيجة أول أمس لحساب الجولة 17 من الدوري الايطالي.

وسيسعى يوفنتوس اليوم إلى مواصلة انتصاراته لإقصاء جنوى من كأس ايطاليا والتأهل إلى دور ربع النهائي لمواصلة مشوار إستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسمين.

يقدم يوفنتوس مستوى مميز منذ أسابيع بعدما كان بداية الموسم بحالة غير مستقرة،

فهو عاد سريعًا للطريق الصحيح، وأصبح يناطح الكبار على لقب الدوري، واليوم سيقاتل بكل قوة من أجل خطف التأهل إلى الدور المقبل.

يوفنتوس وصيف النسخة الماضية خسر من نابولي في النهائي، وهو يدرك الحالة الغير مستقرة التي يمر بها الخصم هذا الموسم، ولكن سيكون حذرًا لان بطولة الكأس دائمًا ما تحظى بالمفاجأة، لذا السيدة العجوز يريد تجنب أي مفاجأة وسيحاول التركيز بقوة لتحقيق الانتصار ومواصلة نغمة الانتصارات للوصول إلى الأدوار المتقدمة في البطولة.

على الجانب الآخر، يدخل نادي جنوى المباراة منشيًا بتحقيق الفوز على “بولونيا” لحساب الجولة 17 من الدوري الايطالي، ويتطلع إلى تحقيق المفاجئة بطرد يوفنتوس خارج البطولة التي حققها مرة واحدة في موسم 1936/1937.