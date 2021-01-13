بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وجنوى في كأس ايطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - يقدم لكم موقع الوفد بث مباشر لمباراة “يوفنتوس وجنوى” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 13-1-2021 ضمن دور الـ16 من كأس ايطاليا.

ولم تحصل أي قناة في الشرق الأوسط ومنها بي إن سبورتس على حقوق بث كأس ايطاليا، ولكن ينقل بث مباشر مباراة اليوم بين “يوفنتوس وجنوى” على قناة بي تي سبورت 3 البريطانية، بالإضافة إلى قناة الدوري الايطالي على موقع التسجيلات المرئية

والبث الحي “يوتيوب”.

يقدم يوفنتوس مستوى مميز منذ أسابيع بعدما كان بداية الموسم بحالة غير مستقرة، فهو عاد سريعًا للطريق الصحيح، وأصبح يناطح الكبار على لقب الدوري، واليوم سيقاتل بكل قوة من أجل خطف التأهل إلى الدور المقبل.

يوفنتوس وصيف النسخة الماضية خسر من نابولي في النهائي، وهو يدرك الحالة الغير مستقرة التي يمر بها الخصم هذا الموسم، ولكن سيكون حذرًا لان بطولة الكأس دائمًا ما تحظى بالمفاجأة، لذا السيدة العجوز يريد تجنب أي مفاجأة وسيحاول التركيز بقوة لتحقيق الانتصار ومواصلة نغمة الانتصارات للوصول إلى الأدوار المتقدمة في البطولة.

وتقام مواجهة يوفنتوس وجنوى على ملعب أليانز ستاديوم، بإدارة من الحكم الايطالي “دانييلي تشيفي”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.