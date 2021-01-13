مدرب منتخب اليد يكشف سر غياب أحمد الأحمر عن مباراة تشيلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإسباني روبرتو جارسيا المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد عن سر عدم مشاركة أحمد الأحمر نجم الفريق في المباراة الافتتاحية للمونديال أمام تشيلي.

وقال جارسيا في تصريحات تليفزيونية: " الأحمر يعاني من

مشكلة في الظهر وهو يحتاج بعض الوقت للتعافي لكن آمل ان يكون جاهزاً للمشاركة في اللقاء المقبل".

وأضاف المدير الفني لمنتخب اليد: " لعبنا بشكل

رائع أمام تشيلي وأشركت كل اللاعبين من أجل الوقوف علي مستوايتهم جميعاً".

وتابع: " قدمنا شوط أول متميز للغاية لكن ظهرت بعض الاخطاء، الا اننا عدلنا الأوضاع في الشوط الثاني للمباراة".

وحقق منتخب اليد الفوز علي نظيره التشيلي بنتيجة 35-29 في افتتاح مونديال اليد.