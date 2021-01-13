اخبار السعودية | رئيس الاهلي يرد بقوة على تصريحات كيال، ويعلق على أزمة العويس

أكد رئيس الاهلي، عبدالإله مؤمنة، أنه لا صحة على الإطلاق لما ذكره المشرف العام السابق على الكرة بالنادي، طارق كيال، حول عدم وجود إمكانيات للنادي، مؤكدًا أن ناديه لا يعاني من الناحية المالية.

وقال رئيس الاهلي في تصريحات تلفزيونية لقناة الرياضية السعودية “لا أدري ماذا يقصد كيال بما كتبه عن أن إمكانيات الإدارة محدودة، لم يطلب المدرب أي شيء ولم نحققه، الجميع يعرف وضع الأهلي، من يرغب في خدمة الكيان ماديًا أو حضوريًا فالباب مفتوح”.

وأضاف بقوله “نحن وضعنا كوضع 16 ناديًا سعوديًا، نعتمد على وزارة الرياضة في الماديات، نحظى على الدعم ككافة الأندية، ولم تقصر معنا الوزارة في شيء، وستظهر نتائج ذلك على المدى البعيد، لكن كلمة إمكانيات محدودة لا تنطبق على الأهلي، فهو غني برجاله وأبنائه وبفريقه وعناصره الفنية والإدارية”.

وبشأن أزمة الحارس محمد العويس الأخيرة في مباراة القادسية، أوضح رئيس الاهلي “العويس من اللاعبين المخلصين جدًا، خدم الأهلي والمنتخب كثيرًا، وقانونيًا ما حدث بالمباراة كان الخطأ الأول به من حكم المباراة، فلم يتعامل مع الحادثة في أولها ولم يدون أي شيء، لذلك خرج الموقف عن إطار المباراة”.

وتابع “من المفترض من الأساس أن المباراة دون حضور جماهيري ومع ذلك كان هناك جماهير للخصم، والألفاظ التي تلفظوا بها غير مقبولة بالمرة، وإذا كان العويس قد أخطأ بالحكم لم يشهر الكارت الأحمر في وجهه في المباراة، لذلك أنا واثق أن لجنة الانضباط ستراعي الأمور النظامية وحق الأهلي. أما عن رد فعل العويس فهو حاول الحديث مع الحكم الرابع، لأن صوت السب مسموع، ولم يتم اتخاذ أي إجراء من الحكم، أنا أثق كثيرًا في لجنة الانضباط، التي تتخذ إجراءاتها دائمًا لصالح الرياضة السعودية”.

وأنهى مؤمنة بتوجيه الشكر لأعضاء شرف الاهلي، مؤكدًا أنهم كانوا حريصين على دعم النادي خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أن الباب مفتوح لأي شخص يرغب في دعم النادي ماديًا أو معنويًا.

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