سوق الانتقالات | وكيل أعمال مدافع بايرن ميونخ يجبر ريال مدريد على مفاوضة راموس!

أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تراجعت عن فكرة ضم مدافع بايرن ميونخ الألماني، ديفيد ألابا.

وبحسب صحيفة الأثلتيك البريطانية، فإن إدارة ريال مدريد غضّت الطرف عن التعاقد مع ألابا بسبب مطالب وكيل أعمال النجم النمساوي المُبالغ فيها؛ إذ يطلب راتبًا سنويًا قدره 20 مليون يورو، وهو ما لا تتحمله خزينة النادي الملكي.

ويحق للنجم النمساوي بموجب قانون بوسمان التفاوض مع أي نادِ آخر، بدءًا من يناير الجاري، بسبب دخوله في آخر ستة أشهر من عقده مع بايرن ميونخ، حيث أعلن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا رغبته في خوض تجربة جديدة بعد 12 عامًا داخل جدران النادي البافاري.

ورغم أن الصفقة ستكون مجانية بالنسبة إلى ريال مدريد، فإن الراتب الذي طلبه وكيل أعمال اللاعب “بيني زاهافي” لا يتوافق مع سياسة النادي المالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وقد يعود ريال مدريد إلى طاولة المفاوضات مع قائد الفريق، سيرخيو راموس الذي ينتهي عقده في الصيف القادم، بعد عدم توصل النادي الملكي لاتفاق مع ألابا ووكيل أعماله.

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