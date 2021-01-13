السوق السعودي | النصر يُفسد خطة هروب عبدالرزاق حمدالله!

كثيرًا ما يكون مهاجم النصر السعودي، عبدالرزاق حمدالله، بطلا للأزمات والمشاكل، داخل الملعب وخارجه، وهو ما تسبب في تراجع مسيرة اللاعب بشكل كبير، رغم قدراته الفنية العالية التي لا يختلف عليها أحد.

وخلال الموسم الحالي، تسبب حمدالله في حالة كبيرة من الجدل، حيث هدد برحيله عن الفريق النصراوي؛ بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، بالإضافة إلى افتعاله العديد من المشاكل، مع زملائه اللاعبين.

وتشعر جماهير وإدارة النصر بحالة من القلق، بعد تعرض اللاعب لإصابة عضلية، وطلبه المغادرة إلى بلاده المغرب، وهو ما قوبل بالرفض في البداية، قبل أن تتم الموافقة بعد ذلك، مع توقيع حمدالله على إلتزامٍ بالعودة بعد انتهاء المدة المحددة له.

وكانت مصادر إعلامية قد أكدت أن حمد الله، لن يعود إلى النصر، وسيفسخ عقده فور وصوله إلى المغرب، مما جعل إدارة العالمي تتراجع عن الموافقة على رحيل حمد الله إلى المغرب، حيث طالبته بالبقاء في المملكة، وعدم المغادرة.

ونشر المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” قال فيها: “سمسار أجنبي ومشجع متغلغل في أركان النادي، اتفقا مع لاعب مشهور، على المغادرة إلى بلاده، ومن ثم التوقيع لنادي خليجي. النادي الكبير بقيادة الإداري الخبير، كشفوا المخطط، ورفضوا سفر اللاعب، وطالبوه بالحضور للتدريبات، بعد أن أكدت التقارير الطبية، شفاءه التام”.

وستكشف الأيام المقبلة مصير حمدالله مع ناديه النصر، وما إذا كان سيلتزم في تدريباته، ويعود إلى حالته الفنية المميزة، أو أنه سيقرر الرحيل من الباب الصغير.

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