بث مباشر | مشاهدة برشلونة وريال سوسيداد في كأس السوبر الاسباني “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة نصف نهائي كأس السوبر الاسباني بين “برشلونة وريال سوسيداد” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 13-1-2021.

ينقل بث مباشر مباراة “برشلونة وريال سوسيداد” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عيسى الحربين”، وقناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق “حماد العنزي”.

وتقام مواجهة برشلونة وريال سوسيداد على ملعب “نويفو أركانخيل” بمدينة قرطبة الاسبانية، بإدارة من الحكم الاسباني “خوسيه لويس مونويرا مونتيرو”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

وكان من المقرر إقامة مباريات كأس السوبر الاسباني في المملكة العربية السعودية، ولكن ظروف انتشار فيروس كورونا أجبرت الاتحاد الاسباني على لعب كل مباريات المسابقة داخل إسبانيا، منها مباراة الطرف الثاني من نصف النهائي بين “ريال مدريد وأثلتيك بيلباو”، بالإضافة إلى المباراة النهائية.

والآن نستعرض معكم موقف برشلونة وريال سوسيداد قبل بداية اللقاء، والبداية مع الفريق الباسكي الذي ظهر مرة واحدة فقط في كأس السوبر الاسباني وكانت في عام 1982 وتمكنوا من تحقيق اللقب حينها، ولكن إذا أرادوا الحصول على فرصة أخرى لخطف الكأس، سيتوجب عليهم إقصاء صاحب الرقم القياسي في تحقيق اللقب اولاً.

ومع ظهور ريال سوسيداد بمستوٍ رَديء خلال الفترة الماضية بتحقيق فوز واحد فقط في آخر 12 مباراة لعبها في جميع المسابقات وفشله في الحفاظ على نظافة شباكه في 11 مباراة متتالية فإنه ليس من المرجح تحقيق المفاجئة بإقصاء برشلونة.

في المقابل، يدخل برشلونة مسابقة كأس السوبر الاسباني وهو في حالة جيدة إذ لم يتذوق طعم الخسارة في آخر 8 مباريات خاضها في الدوري الاسباني (فاز في 6، وتعادل في 2)، وتعد مباراة اليوم بمثابة الاختبار الحقيقي لقياس مدى قوة وتماسك الفريق حتى وان كان خصمه الليلة يمر بفترة صعبة.

وفي حالة تأهل برشلونة إلى المباراة النهائية قد يكون يواجه غريمه التقليدي “ريال مدريد” يوم الأحد المقبل، ويا ​​له من أمر مثير أن يكون هناك كلاسيكو بداية الأسبوع المقبل، إذ يدخل الفائز منهما مرحلة جديدة مليئة بالتطلعات الإيجابية من أجل استكمال المنافسة على باقي البطولات، ويسقط الخاسر إلى الهاوية حتى إشعار آخر ما لم يتماسك ويثبت عكس المنطق.

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