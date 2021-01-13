بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد في كأس السوبر الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة نصف نهائي كأس السوبر الاسباني بين “برشلونة وريال سوسيداد” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 13-1-2021.

ينقل بث مباشر مباراة “برشلونة وريال سوسيداد” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عيسى الحربين”، وقناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق “حماد العنزي”.

وتقام مواجهة برشلونة وريال سوسيداد على ملعب “نويفو أركانخيل” بمدينة قرطبة الاسبانية، بإدارة من الحكم الاسباني “خوسيه لويس مونويرا مونتيرو”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

وكان من المقرر إقامة مباريات كأس السوبر الاسباني في المملكة العربية السعودية، ولكن ظروف انتشار فيروس كورونا أجبرت الاتحاد الاسباني على لعب كل مباريات المسابقة داخل إسبانيا، منها مباراة الطرف الثاني من نصف النهائي بين “ريال مدريد وأثلتيك بيلباو”، بالإضافة إلى المباراة النهائية.

والآن نستعرض معكم موقف برشلونة وريال سوسيداد قبل بداية اللقاء، والبداية مع الفريق الباسكي الذي ظهر مرة واحدة فقط في كأس السوبر الاسباني وكانت في عام 1982 وتمكنوا من تحقيق اللقب حينها، ولكن إذا أرادوا الحصول على فرصة أخرى لخطف الكأس، سيتوجب عليهم إقصاء صاحب الرقم القياسي في تحقيق اللقب اولاً.

ومع ظهور ريال سوسيداد بمستوٍ رَديء خلال الفترة الماضية بتحقيق فوز واحد فقط في آخر 12 مباراة لعبها في جميع المسابقات وفشله في الحفاظ على نظافة شباكه في 11 مباراة متتالية فإنه ليس من المرجح تحقيق المفاجئة بإقصاء برشلونة.

في المقابل، يدخل برشلونة مسابقة كأس السوبر الاسباني وهو في حالة جيدة إذ لم يتذوق طعم الخسارة في آخر 8 مباريات خاضها في الدوري الاسباني (فاز في 6، وتعادل في 2)، وتعد مباراة اليوم بمثابة الاختبار الحقيقي لقياس مدى قوة وتماسك الفريق حتى وان كان خصمه الليلة يمر بفترة صعبة.

وفي حالة تأهل برشلونة إلى المباراة النهائية قد يكون يواجه غريمه التقليدي “ريال مدريد” يوم الأحد المقبل، ويا ​​له من أمر مثير أن يكون هناك كلاسيكو بداية الأسبوع المقبل، إذ يدخل الفائز منهما مرحلة جديدة مليئة بالتطلعات الإيجابية من أجل استكمال المنافسة على باقي البطولات، ويسقط الخاسر إلى الهاوية حتى إشعار آخر ما لم يتماسك ويثبت عكس المنطق.

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برشلونة 0-0 ريال سوسيداد

????️ملعب نويفو أركانخيل (قرطبة – اسبانيا)

????كأس السوبر الاسباني

????جارية الآن

بث مباشر دقيقة بدقيقة

????أهلاً بكم في بث مباشر مكتوب دقيقة بدقيقة لمباراة “برشلونة وريال سوسيداد” في نصف نهائي كأس ملك اسبانيا.

????ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

????قم بتحديث هذه الصفحة باستمرار ليصلك كل ما هو جديد عن المباراة.

????والبداية ستكون بالخبر الأبرز والحزين لعشاق برشلونة، إذ أكدت بعض الصحف الاسبانية أن النجم الارجنتيني “ليونيل ميسي” مهدد بالغياب عن مواجهة اليوم بعد شعوره ببعض الآلام صباح اليوم والتي حرمته من المشاركة في التدريبات الصباحية، ولكن سنرى ما سيحدث خلال الساعات القليلة القادمة.

????فيما تأكد غياب “فيليب كوتينيو، جيرارد بيكيه، أنسو فاتي، وسيرجي روبيرتو”، عن برشلونة اليوم بسبب الاصابات المختلفة.

????على الجانب الآخر يغيب عن صفوف ريال سوسيداد نجم الفريق المخضرم “دافيد سيلفا”، بالإضافة إلى كل من “أريتز إيلوستوندو، ميخيل أنخيل مويا، لوكا سانجالي، وأليكس سولا”.

????والآن ننقل لكم تباعًا بعض الأرقام قبل اقتراب موعد بداية المواجهة..

????شهدت ست مباريات من آخر سبع مباريات لفريق برشلونة في كأس السوبر الاسباني تلقي الهدف الأول في الدقيقة 15.

????لم يخسر برشلونة أيًا من آخر 11 مواجهة رسمية له مع ريال سوسيداد، حيث حقق 9 انتصارات وتعادلين فقط. كانت آخر هزيمة له أمام فريق سان سيباستيان في أبريل 2016 في الليجا مع لويس إنريكي (1-0).

????سجل ليونيل ميسي 14 هدفاً في آخر 17 مباراة له في كأس السوبر الاسباني، ليصبح أفضل هداف على الإطلاق في المسابقة.

????عاجل ورسميًا: غياب ليونيل ميسي عن مواجهة ريال سوسيداد الليلة، اللاعب لم يتواجد حتى على دكة البدلاء.

????والتالي تشكيلة برشلونة الأساسية: أندري تير شتيجن – رونالدو أراخو – كليمنت لينجليه – أوسكار مينجويزا – جوردي ألبا – سيرجيو بوسكيتس – بيدري لوبيز – فرينكي دي يونج – أنطوان جريزمان – عثمان ديمبلي – مارتين برايثوايت.

????دكة بدلاء برشلونة: نيتو – إيناكي بينا – صامويل أومتيتي – سيرجينو ديست – جونيور فيربو – موريبا – ريكي بويج – ميراليم بيانيتش – فرانشيسكو ترينكاو.

????تشكيلة ريال سوسيداد: أليخاندرو روميرو – ندوني غوروزابيل – اندير غيفارا – روبين لو نورماند – ناتشو مونريال – جون جوريدي – ميكيل مورينو – إيغور زوبيلديا – بورتو – ميكيل اويارزابال – أليكسندر إيساك.

????دكة بدلاء ريال سوسيداد: جايزكا آيسا – جوسيبا زالدو – موديبو سانجان – مارتين زوباميندي – أندير موجوروزا – أهين مونوز – بوتيستا أورجيليس – ويليان خوسيه – عدنان يانوزاي.

⌚ 20:00 GMT | بداية المباراة..

‘2 أول فرصة في اللقاء لصالح ريال سوسيداد عن طريق إيساك الذي قابل عرضية جوريدي برأسية علت المرمى.

‘5 أوسكار مينجويزا يتحصل على ضربة حرة مباشرة لفريقه برشلونة من الجهة اليمنى.

‘6 ديمبلي تولى تنفيذ الضربة الحرة وأرسلها عالية داخل المنطقة، ولكن دفاع سوسيداد أبعدها.

’11 ميكيل اويارزابال يضع زميله بورتو في مواجهة المرمى بتمريرة جميلة ولكن الأخير سددها بعيدة لتخرج إلى ضربة مرمى.

’12 أول ضربة ركنية في اللقاء لصالح ريال سوسيداد.. نفذها اويارزابال وقابلها لي نورماند برأسية تصدى لها تير شتيجن بسهولة.

’15 عثمان ديمبلي ينطلق بسرعة من الجهة اليمنى ويتلاعب بمدافعي سوسيداد قبل ان يسدد كرة ارتدت من أقدام المدافعين.

’16 اووووه تير شتيجن ينقذ برشلونة من تلقي الهدف الأول بعدما حاول إيساك خداعه برفع الكرة من فوقه في هجمة مرتدة كانت سريعة جدًا لنادي سان سيباستيان.

’17 سيرجيو بوسكيتس هو المسؤول عن الهجمة السابقة بعدما فقد الكرة في منتصف الملعب.

’20 ريال سوسيداد هو الأخطر والأقرب للتسجيل حتى الآن.

’21 كليمنت لينجليه يسدد كرة من مسافة بعيدة جاورت القائم الأيمن للحارس روميرو.

’25 مارتين برايثوايت يروض كرة طولية بالصدر في عمق دفاع ريال سوسيداد ويسددها ضعيفة وسهلة في يد الحارس روميرو.

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