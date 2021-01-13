شكرا لقرائتكم خبر عن كفر الشيخ يفوز على المنصورة بثلاثية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بقيادة عبدالفتاح عبدالرازق، المدير الفني للفريق، على نظيره فريق نادي المنصورة، بثلاثية نظيفة في عقر داره على ملعبه ووسط جمهوره.

وجاء ذلك في إطار منافسات الأسبوع الثامن بالمجموعة الثامنة بدوري القسم الثاني الممتاز ب، وذلك بعد مباراة قويه سيطر فيها لاعبو كفر الشيخ على الملعب، واستغل خلالها المدير الفني لكفر الشيخ، نقاط الضعف في فريق نادي المنصورة لصالح فريقه ليضمن الفوز الثمين.

وأحرز أهداف كفر الشيخ، أحمد كفتة هدفين، في الدقيقتين 20 من الشوط الأول و62 من الشوط الثاني، وماهر عبده في الدقيقة 92، ليرتفع رصيد فريق كفر الشيخ لـ 10 نقاط، بينما يتجمد رصيد نادي فريق المنصوره عند 8 نقاط.

وأشاد مجلس إدارة نادي كفرالشيخ الرياضي برئاسة أشرف أبوحليمة بفريقه وماحققه من فوز عظيم وأكد مجلس الإدارة على مواصلة دعم الفريق.