شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يستهل مشواره بمونديال اليد بالفوز على تشيلي «35-29» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب مصر الأول لكرة اليد، فوزًا كبيرًا على حساب نظيره تشيلي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على طالة استاد القاهرة، في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد «مصر 2021».

وتمكن منتخب مصر من الفوز على تشيلي بنتيجة 35-29، في مباراة شهدت تألق لاعبي المنتخب الوطني، والتي انتهى شوطها الأول بتقدم الفراعنة 18-11.

وحصد منتخب مصر أول نقطتين في مشواره على أرضه، بينما يبقى منتخب تشيلي بلا رصيد.

وحصد يحيى الدرع جائزة لقب المباراة بعد أداء قاد به منتخب مصر للفوز بالمباراة الافتتاحية، حيث سجل 6 أهداف من 6 رميات على المرمى.

ويقع منتخبا مصر وتشيلي ضمن المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبهما منتخبي السويد ومقدونيا الشمالية، التي حلت محل منتخب التشيك الذي أعلن انسحابه من البطولة بعد ظهور العديد من الحالات الإيجابية بين صفوفه منعته من الحضور إلى القاهرة.

وتستكمل الخميس مباريات المجموعة السابعة بمواجهة منتخب السويد ومقدونيا الشمالية في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على صالة استاد القاهرة.