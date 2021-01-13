العين يلتقي الشباب للهروب من المؤخرة

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في حين يرغب الشباب في تعويض إخفاقه بالخروج من البطولة العربية ومواصلة حصد النقاط بعد أن كسب الاتفاق بهدف دون مقابل ساهمت بتعزيز فرص الفريق بالمنافسة على لقب الدوري، حيث يفصله عن الهلال 3 نقاط، فالشباب يمتلك 22 نقطة في الوصافة وينوي تحقيق العلامة الكاملة على أمل تعثر المتصدر الذي سيواجه الأهلي صاحب المركز الثالث.وتعد هذه المباراة هي الأولى بين الفريقين في دوري المحترفين.
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