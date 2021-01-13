شكرا لقرائتكم خبر العين يلتقي الشباب للهروب من المؤخرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا يريد العين الاستمرار في تلقي الهزائم تلو الأخرى، وذلك عندما يواجه الشباب على ملعب مدينة الملك سعود ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان ، فالعين يدخل اللقاء بعد خسارة أمام النصر جمدت رصيد الفريق عند 10 في المركز قبل الأخير، ليرتفع عدد تلقيه الخسائر بجانب ضمك بواقع 8 مرات، ولم يكسب إلا في 3 مباريات، ويعد بجانب الأهلي الأقل تعادلا منذ انطلاق الموسم مرة واحدة فقط.

في حين يرغب الشباب في تعويض إخفاقه بالخروج من البطولة العربية ومواصلة حصد النقاط بعد أن كسب الاتفاق بهدف دون مقابل ساهمت بتعزيز فرص الفريق بالمنافسة على لقب الدوري، حيث يفصله عن الهلال 3 نقاط، فالشباب يمتلك 22 نقطة في الوصافة وينوي تحقيق العلامة الكاملة على أمل تعثر المتصدر الذي سيواجه الأهلي صاحب المركز الثالث.

وتعد هذه المباراة هي الأولى بين الفريقين في دوري المحترفين.