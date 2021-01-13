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العين يلتقي الشباب للهروب من المؤخرة

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- بواسطة أيمن الوشواش - لا يريد العين الاستمرار في تلقي الهزائم تلو الأخرى، وذلك عندما يواجه الشباب على ملعب مدينة الملك سعود ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري الأمير ، فالعين يدخل اللقاء بعد خسارة أمام النصر جمدت رصيد الفريق عند 10 في المركز قبل الأخير، ليرتفع عدد تلقيه الخسائر بجانب ضمك بواقع 8 مرات، ولم يكسب إلا في 3 مباريات، ويعد بجانب الأهلي الأقل تعادلا منذ انطلاق الموسم مرة واحدة فقط.

في حين يرغب الشباب في تعويض إخفاقه بالخروج من البطولة العربية ومواصلة حصد النقاط بعد أن كسب الاتفاق بهدف دون مقابل ساهمت بتعزيز فرص الفريق بالمنافسة على لقب الدوري، حيث يفصله عن الهلال 3 نقاط، فالشباب يمتلك 22 نقطة في الوصافة وينوي تحقيق العلامة الكاملة على أمل تعثر المتصدر الذي سيواجه الأهلي صاحب المركز الثالث.

وتعد هذه المباراة هي الأولى بين الفريقين في دوري المحترفين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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