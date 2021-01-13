الاتحاد يستضيف أبها وعينه على الوصافة

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ويلتقي الفريقان اليوم بطموح كسب النقاط الثلاث، لا سيما وأنهما قادمان من انتصارات في الجولة الماضية، حيث تغلب الاتحاد على ضمك بنتيجة 2 - 1، فيما كسب أبها لقاءه مع الفيصلي بهدف وحيد دون مقابل.ويحتل الاتحاد المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري بـ21 نقطة، بفارق نقطة عن الوصيف وأربع نقاط عن المتصدر، فيما يحل أبها في المركز الثامن برصيد 17 نقطة.
وفي تاريخ دوري المحترفين التقى الاتحاد وأبها خمس مرات، فاز الاتحاد في أربع مواجهات، بينما تغلب أبها مرة واحدة.
ويأمل كاريلي مدرب الاتحاد في مواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق الفوز أمام أبها والحفاظ على موقع الفريق في المنافسة.
وعلى الطرف الآخر يسعى عبدالرزاق الشابي مدرب أبها لتحقيق الفوز ومواصلة انتفاضة أبها الذي استطاع تحقيق الفوز في الجولتين الماضيتين.
من جهة ثانية انتعشت خزينة نادي الاتحاد بمبلغ 8 ملايين ريال، منها 5 ملايين الاستحقاق السنوي من الراعي الجديد، إضافة إلى مبلغ 3 ملايين ريال مكافأة من رئيس الهيئة العامة للرياضة، نظير تأهل الفريق الأول الكروي لنهائي كأس محمد السادس.
قبل المواجهة:
- الاتحاد لم يخسر آخر 11 مواجهة
- أبها حقق الفوز في آخر جولتين
- الاتحاد يتفوق دفاعيا، حيث استقبل 10 أهداف بينما دخل
- مرمى أبها 16 هدفا
- هجوم أبها سجل 16 هدفا بينما الاتحاد سجل 15
- الاتحاد ب 21 نقطة ويحتل المركز ال 4
- أبها ب 17 نقطة ويحتل المركز ال 8
- فوز الاتحاد مع تعثر الأهلي والشباب سواء بالخسارة أو التعادل يقفز به لوصافة الترتيب
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