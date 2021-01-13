الاتفاق يفتقد إمبولحي ويتأهب لمواجهة الباطن

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في حين سينتهج البرتغالي جاريدو مدرب الباطن الذي حضر للدمام قبل المباراة بـ72 ساعة أسلوبه المعتاد الذي يعتمد على إقفال الخطوط الخلفية والتحول السريع بوجود محمد رايحي ويوسف الجبلي في خط المنتصف والتركيز على تواجد هداف الفريق الإنجولي فابيو إبرو.الفتح والتعاون
في مواجهة متكافئة عناصريا وتكتيكيا يحل فريق التعاون ضيفا ثقيلا على فريق الفتح في لقاء عنوانه تنافس المدربين في ظل الإمكانات الفنية العالية لمدربي الفريقين، إذ سيسعى البلجيكي فييرا لتحقيق الفوز السادس للفريق بعد التعادل السلبي أمام الوحدة واللحاق بفرق المقدمة من خلال الاعتماد على انطلاقات علي الزقعان والجزائري سفيان بن دبكة والمغربي مراد باتنا الذين يأتون خلف الهولندي ميتشيل فريدي رأس الحربة.
فيما يرغب الفرنسي باتريس كاريترون مدرب التعاون لتصحيح الوضع عقب التعادل السلبي في ديربي القصيم واقتناص النقاط الثلاث من خلال التنظيم الدفاعي المحكم والزج بالسنغالي عبدالله ساني والأسترالي ميتشيل ديوك وعبدالله الجوعي خلف الكاميروني توامبا في خط المقدمة.
الاتفاق والباطن
- ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام
- الجولة: 13
- الاتفاق التاسع ب 17 نقطة
- الباطن الرابع عشر ب 12 نقطة
- التوقيت: 5:45 مساء
- درجة الحرارة: 17 درجة
- مدرب الاتفاق: خالد العطوي
- مدرب الباطن: جاريدو
- استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء
- الجولة: 13
ترتيب الفريقين:
- الفتح: السابع ب 17 نقطة
- التعاون: السادس ب 18 نقطة
- التوقيت: 5:50 مساء
- درجة الحراره: 16 درجة
- مدرب التعاون: باتريس كاريترون
- مدرب الفتح: يانييك فييرا
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