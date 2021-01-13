شكرا لقرائتكم خبر الاتفاق يفتقد إمبولحي ويتأهب لمواجهة الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مواجهة شرقاوية يستضيف مساء اليوم فريق الاتفاق العائد من خسارته الخامسة بالجولتين الماضيتين والطامح بالعودة للانتصارات وتحسين الصورة، ضيفه الباطن الذي حقق نقطة ثمينة بالجولة السابقة أمام المتصدر الهلال، حيث سيدخل الاتفاق مواجهة الليلة بقيادة مدربه الوطني خالد العطوي بعد الرحلة البرية التي أقامتها إدارة النادي للفريق، إذ سيفتقد للحارس الجزائري رايس إمبولحي وسعيد الربيعي وسنوسي هوساوي للإصابة معتمدا على استحواذ منتصف الملعب واستغلال انطلاقات التونسي نعيم السليتي والكويكبي على الأطراف والسنغالي سليمان دكارا والمغربي وليد أزارو في خط المقدمة.

في حين سينتهج البرتغالي جاريدو مدرب الباطن الذي حضر للدمام قبل المباراة بـ72 ساعة أسلوبه المعتاد الذي يعتمد على إقفال الخطوط الخلفية والتحول السريع بوجود محمد رايحي ويوسف الجبلي في خط المنتصف والتركيز على تواجد هداف الفريق الإنجولي فابيو إبرو.

الفتح والتعاون

في مواجهة متكافئة عناصريا وتكتيكيا يحل فريق التعاون ضيفا ثقيلا على فريق الفتح في لقاء عنوانه تنافس المدربين في ظل الإمكانات الفنية العالية لمدربي الفريقين، إذ سيسعى البلجيكي فييرا لتحقيق الفوز السادس للفريق بعد التعادل السلبي أمام الوحدة واللحاق بفرق المقدمة من خلال الاعتماد على انطلاقات علي الزقعان والجزائري سفيان بن دبكة والمغربي مراد باتنا الذين يأتون خلف الهولندي ميتشيل فريدي رأس الحربة.

فيما يرغب الفرنسي باتريس كاريترون مدرب التعاون لتصحيح الوضع عقب التعادل السلبي في ديربي القصيم واقتناص النقاط الثلاث من خلال التنظيم الدفاعي المحكم والزج بالسنغالي عبدالله ساني والأسترالي ميتشيل ديوك وعبدالله الجوعي خلف الكاميروني توامبا في خط المقدمة.

الاتفاق والباطن

ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام

الجولة: 13

ترتيب الفريقين:

الاتفاق التاسع ب 17 نقطة

الباطن الرابع عشر ب 12 نقطة

التوقيت: 5:45 مساء

درجة الحرارة: 17 درجة

مدرب الاتفاق: خالد العطوي

مدرب الباطن: جاريدو

الفتح والتعاون

استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء

الجولة: 13

ترتيب الفريقين: