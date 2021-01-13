الامارات | رابطة المحترفين تستعرض مستجدات تعديلات "الترخيص" والخطة الاستراتيجية

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تستعرض مستجدات تعديلات "الترخيص" والخطة الاستراتيجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت رابطة المحترفين الإماراتية اليوم الاجتماع الدوري مع المديرين التنفيذيين للأندية المحترفة والذي ترأسه وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي "عن بعد". وتم خلال الاجتماع استعراض البرنامج التدريبي لرابطة المحترفين الإماراتية والذي تسعى من خلاله إلى توفير دورات لدعم وتطوير الكادر الإداري في الأندية عبر دورات متخصصة تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية، ويستهدف البرنامج عدة وظائف تشمل: المدير التنفيذي، مدير الموارد البشرية، مدير التسويق، مدير الإعلام والتواصل الاجتماعي بالأندية، على أن يتم تغطية جميع الوظائف الإدارية بحلول 2025 مع توفير دليل وظيفي وتدريب مختص للتعيينات الجديدة.

وتواصل الاجتماع بمحور التراخيص، حيث تم عرض التغييرات الرئيسية في لوائح تراخيص الأندية لدورة 2021-2022 طبقا للمعايير المالية والتعديلات الداخلية، بالإضافة إلى متطلبات أخرى في نظام التراخيص تشمل تحويل معايير التسويق إلى الدرجة "A"، والتي تعد إلزامية لكل الأندية، أما فيما يخص إنشاء الفرق النسائية في الأندية المحترفة، بحلول 28 فبراير 2021، فتحولت إلى الدرجة “C” الاختيارية، ثم الخطة الاستراتيجية للنادي بحلول 30 مايو والتي تحولت كذلك إلى الدرجة "C" وهي اختيارية أيضا.

وفي نفس السياق، تم الاطلاع على استثناءات الترخيص للدورة 2021-2022 والمترتبة على عدم وجود أنشطة كرة قدم لفريق تحت 12 عاما فما دون إثر جائحة كوفيد 19، عدم فتح أبواب الأكاديميات الخاصة مع بداية عودة النشاط الرياضي، وعليه تقليص عدد فعاليات فئة البراعم من أربع فعاليات إلى اثنتين.

وتناول الاجتماع نبذة عن المبادرات والمشاريع المعتمدة في الخطة الاستراتيجية 2020-2030، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها في الفترة المقبلة، كما استعرض الاجتماع المستجدات الفنية المرتبطة بروتوكول المباريات، ومقترح أجندة الدور الثاني، حيث من المقرر أن تعلن الرابطة خلال الأيام القليلة القادمة عن مواعيد مباريات الدور الثاني من مسابقة دوري الخليج العربي.

وفي هذا الصدد، أثنى وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية على جهود الأندية خلال الفترة الماضية في الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كوفيد 19 وقال "نحن على مشارف الانتهاء من الدور الأول للموسم الرياضي 2020-2021، بفضل تضافر الجهود والالتزام بروتوكول عمليات المباريات، مرت جميع المباريات بسلاسة وفي أجواء تضمن الصحة والسلامة لجميع أفراد المنظومة، ونتطلع إلى مواصلة الجهود لإنجاح الموسم الرياضي". ووجه الحوسني الشكر للأندية على تلك الجهود التي قدمتها خلال الفترات الماضية ومنذ انطلاق المسابقات المختلفة، بما أسهم في نجاح عودة النشاط الرياضي بشكل طبيعي.

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