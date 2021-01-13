شكرا لقرائتكم خبر عن مبارتان مهمتان فى الدورى الممتاز غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى الجونة نظيره الاتحاد السكندرى، في إطار منافسات الجولة السابعة لبطولة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على أرض ملعب استاد خالد بشارة، عند الخامسة مساء غدا «الخميس».

يدخل فريق الجونة المباراة في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، فيما يدخل الاتحاد السكندرى المباراة في المركز الثامن برصيد 8 نقاط، في جدول الترتيب.

يدخل حسام حسن، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، المباراة بحثا عن الفوز لتحسين مركزه في الجدول، وتشهد قائمة الفريق غياب 12 لاعبا لأسباب مختلفة.

وفى مباراة أخرى، يحل فريق أسوان ضيفا على نظيره غزل المحلة، في إطار منافسات نفس الجولة، والمقرر إقامتها على ملعب غزل المحلة، عند الثانية والنصف عصرا.

يدخل أسوان المباراة تحت القيادة الفنية الجديدة لعلاء عبدالعال، بعد الاستغناء عن خدمات سامى الشيشينى، في المركز الخامس عشر، برصيد 6 نقاط، فيما يدخل غزل المحلة المباراة في المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.