شكرا لقرائتكم خبر عن ناقد رياضي: غياب الجماهير عن بطولة العالم لليد يؤثر سلبيًا عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الناقد الرياضي محمد عبدالفتاح أن غياب الجمهور في النسخة ال 27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد سيؤثر على اللعيبة تأثير سلبي.

وأضاف عبدالفتاح، في تصريحات تلفزيوينة، أن الحدث مهم جدا، ويلقى اهتماما بدءا من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، إلى كل وزراء مصر، لإخراج البطولة بشكل يليق بمصر.

وأوضح أن المنتخبات الأوروبية أصرت على عدم وجود جمهور بسبب فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الغياب سيؤثر على اللاعبين.

وأشار إلى وجود كل التصاريح اللازمة للمنتخبات البديلة، التي حلت محل المنتخبات التي اعتذرت بسبب فيروس كوورنا، منها مقدونيا وسويسرا.