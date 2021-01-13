اخبار الرياضه

ناقد رياضي: غياب الجماهير عن بطولة العالم لليد يؤثر سلبيًا عليها

0 نشر
بسام رمضان 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ناقد رياضي: غياب الجماهير عن بطولة العالم لليد يؤثر سلبيًا عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الناقد الرياضي محمد عبدالفتاح أن غياب الجمهور في النسخة ال 27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد سيؤثر على اللعيبة تأثير سلبي.

وأضاف عبدالفتاح، في تصريحات تلفزيوينة، أن الحدث مهم جدا، ويلقى اهتماما بدءا من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، إلى كل وزراء مصر، لإخراج البطولة بشكل يليق بمصر.

وأوضح أن المنتخبات الأوروبية أصرت على عدم وجود جمهور بسبب ، مشيرا إلى أن الغياب سيؤثر على اللاعبين.

وأشار إلى وجود كل التصاريح اللازمة للمنتخبات البديلة، التي حلت محل المنتخبات التي اعتذرت بسبب فيروس كوورنا، منها مقدونيا وسويسرا.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    150,753

  • تعافي

    119,212

  • وفيات

    8,249

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا