شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الاستعداد القصوى فى الإسكندرية استعدادًا لمونديال اليد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللمسات الأخيرة لاستضافة كأس العالم 27 لكرة اليد للرجال مصر «2021»، بالصالة المغطاة ببرج العرب، حيث تم الانتهاء من كافة التجهيزات النهائية ووضع أعلام الـ 32 دولة المشاركة في البطولة داخل الصالة وبالطرق والشوارع المؤدية إلى الاستاد.

وأكد المحافظ في تصريحات الأربعاء، على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات وأجهزة المحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية على مدار أيام البطولة، وذلك لإظهار الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام أهلها وزوارها من دول العالم.

وفى سياق متصل، واصلت اليوم عدد من الفرق المشاركة في البطولة مجموعة الإسكندرية؛ فرق كرواتيا، وبيلا روسيا، واليابان، سلوفينيا، أنجولا، تدريباتها بالصالة المغطاة ببرج العرب.

رفع درجة الاستعداد القصوى فى الاسكندرية استعدادا لـ"مونديال كرة اليد رجال" (صور)

رفع درجة الاستعداد القصوى فى الاسكندرية استعدادا لـ"مونديال كرة اليد رجال" (صور)

رفع درجة الاستعداد القصوى فى الاسكندرية استعدادا لـ"مونديال كرة اليد رجال" (صور)

رفع درجة الاستعداد القصوى فى الاسكندرية استعدادا لـ"مونديال كرة اليد رجال" (صور)

رفع درجة الاستعداد القصوى فى الاسكندرية استعدادا لـ"مونديال كرة اليد رجال" (صور)