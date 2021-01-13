شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة إجادة للاعبي الأهلي بعد رباعية الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، صرف مكافأة للاعبي الفريق الكروي الاول بعد الفوز على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

وتأتي مكافأة الأهلي للاعبي الفريق وفقاً للائحة الفريق الذي تم وضع بند جديد فيها، ينص على حصول كل لاعب على ألف جنيه مكافأة على كل هدف يُسجل في المباراة.

وعقب فوز الأهلي برباعية مقابل هدف على حساب الإنتاج الحربي، يحصل كل لاعب داخل الفريق على مكافأة 4 الآف جنيه عقب مباراة الإنتاج الحربي.