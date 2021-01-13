شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر مصدر مسؤول بنادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بشأن المفاوضات مع التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط المدافع بالفريق الكروي الأول، مؤكدا أن النادي لا يرغب في استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبله، إلا بالشروط المالية التي حددها النادي وتتناسب مع إمكانياته.

وأشار المصدر إلى أن النادي عرض على اللاعب مليون دولار بحد أقصى وفقا لإمكانيات النادي، مؤكدا أن اللاعب لا يمتلك أي عروض حتى يرحل إليها.