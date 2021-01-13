شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الإسماعيلي يواصل تصدره لدوري المنطقة بعد الفوز على الكهرباء بثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الإسماعيلى مواليد 2005 بثنائية نظيفة على نادى الكهرباء في دورى بطولة المنطقة، ليعتلي شباب الدراويش الصدارة برصيد 12 نقطة.

أحرز الأهداف كلا من اللاعب محمد شيحة الهدف الأول، واللاعب حسن صابر الهدف الثانى.

ويقود الفريق فنيا، محمد عبدالمجيد، ومعه حسام الحن، مدرباً عاماً، وعلي وهبة مدرباً، واحمد فاروق، مدرباً لحراس المرمى.