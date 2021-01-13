شكرا لقرائتكم خبر عن محيط استاد القاهرة يشهد تكثيف أمني بعد افتتاح مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد محيط استاد القاهرة الدولي انتشاراً مكثفاً لقوات الأمن المصري؛ تزامنا مع انطلاق بطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر في الفترة 13- 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخباً من مختلف دول العالم.

وانطلقت فعاليات المونديال رقم 27 في تمام السابعة مساء اليوم بمباراة افتتاحية تجمع منتخب مصر ومنتخب تشيلي، وسبقها حفل فني بمناسبة افتتاح البطولة بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء ، ومسئولي الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة بأن الجميع على أهبة الاستعداد، وتم توزيع الموارد البشرية المشاركة في أعمال التنظيم من أعضاء اللجان الفرعية، والشباب المتطوعين كلُ في موقعه لأداء المهام المطلوبة في إطار السعي نحو الخروج بيوم افتتاح المونديال في أفضل صورة كانطلاقة قوية يعقبها التنظيم المتميز والمعتاد على كافة المستويات للبطولة الأكبر على مستوى العالم في كرة اليد.

وجددت اللجنة تأكيدها علي الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة تفادياً للإصابة بفيروس كورونا من خلال إتباع نموذج الفقاعة الطبية الذي تقدمه مصر كمنهج علمي لاتباعه في البطولات الدولية المقبلة.