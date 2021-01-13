شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الثاني: مصر (32)-(26) تشيلي.. افتتاح مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف منتخب مصر الأول لكرة اليد نظيره منتخب تشيلي، افتتاح بطولة كأس العالم في نسختها الـ27 التاريخية، بمشاركة 32 منتخبًا، والتي تنظمها مصر في الفترة من 13 يناير حتى يوم 31 من الشهر الجاري.

بداية المباراة:

د2: يحيى الدرع يسجل أول أهداف منتخب مصر وأول أهداف البطولة

د8: تقدم مصر 5-2 وسط تألق من اللاعب يحيى خالد والحارس كريم هنداوي

د9: وقت مستقطع لمنتخب تشيلي

د10: رمية جزائية واستبعاد دقيقتين للاعب تشيلي

د14: إيقاف دقيقتين للاعب منتخب مصر

د16: إيقاف دقيقتين للاعب منتخب تشيلي

د23: سيطرة مصرية على أحداث اللقاء

نهاية الشوط الأول 18 - 11

الشوط الثاني

د31: تشيلي يستهل الشوط الثاني بالتسجيل واستبعاد للاعب منتخب مصر

د34: كارت أحمر للاعب تشيلي

د40: مدرب تشيلي يطلب وقت مستقطع

د57: تبديلات لمنتخب مصر بعد ضمان الفوز باللقاء