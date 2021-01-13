شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة موسيماني مع مروان محسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة اتلقدم بالنادي الأهلي، جلسة مع مهاجمه مروان محسن، أكد خلالها أنه لن يوافق على رحيله لحاجة الفريق إليه خلال الفترة المقبلة.

وتمسك بيتسو موسيماني المدير الفني بضم مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر لقائمة كأس العالم للأندية في العاصمة القطرية الدوحة.

ويرى موسيماني أن مروان سيكون له دورا كبيرا مع الفريق في المرحلة المقبلة رغم التعاقد مع والتر بواليا وتألق محمد شريف خلال المباريات الأخيرة.