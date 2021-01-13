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الراجحي يفوز بالمرحلة العاشرة من الرالي

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- بواسطة أيمن الوشواش - سجل السائق السعودي يزيد الراجحي ثاني فوز له بإحدى مراحل رالي داكار هذا العام، والثالث إجمالا، جميعها في سيارة تويوتا هايلوكس، وقدم أداء ممتازا أمس، حيث لم يتمكن أحد من تهديد صدارته سوى مواطنه ياسر بن سعيدان. وسيطر الراجحي على فئة السيارات منذ الكيلومتر 90 من المرحلة الخاصة العاشرة واستمر فيها حتى خط النهاية.

في حين اجتاز السائقان ناصر العطية واستيفان بيترانسل خط نهاية المرحلة الخاصة العاشرة، وتمكن القطري من اقتطاع 49 ثانية من الفارق بينه وبين استيفان المتصدر، الذي لا يزال كبيرا نسبيا، أكثر من 17 دقيقة، حيث تبقى يومان على انتهاء الرالي.

يذكر أن السائق ياسر بن سعيدان اضطر للتوقف عند الكيلومتر 190 من المرحلة الخاصة العاشرة بسبب مشكلة ميكانيكية في سيارته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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