الراجحي يفوز بالمرحلة العاشرة من الرالي

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في حين اجتاز السائقان ناصر العطية واستيفان بيترانسل خط نهاية المرحلة الخاصة العاشرة، وتمكن القطري من اقتطاع 49 ثانية من الفارق بينه وبين استيفان المتصدر، الذي لا يزال كبيرا نسبيا، أكثر من 17 دقيقة، حيث تبقى يومان على انتهاء الرالي.يذكر أن السائق ياسر بن سعيدان اضطر للتوقف عند الكيلومتر 190 من المرحلة الخاصة العاشرة بسبب مشكلة ميكانيكية في سيارته.
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