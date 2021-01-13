شكرا لقرائتكم خبر إيقاف العويس مباراتين وتغريمه 20 ألفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، محمد العويس حارس نادي الأهلي، مباراتين، في جميع المباريات الرسمية التي يحق له أن يشارك فيها وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.

وبالتالي تأكد غياب العويس عن قمة الجولة الـ13 من الدوري أمام الهلال يوم الجمعة المقبل، فضلا عن مباراة أبها بالجولة الـ14.

كما عاقبت لجنة الانضباط، مسؤول نادي القادسية خالد المرشود، بعد ثبوت تلفظه بعبارات مسيئة ضد حارس الأهلي.

ورأت إيقافه 3 مباريات وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال