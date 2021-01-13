إيقاف العويس مباراتين وتغريمه 20 ألفا

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وبالتالي تأكد غياب العويس عن قمة الجولة الـ13 من الدوري أمام الهلال يوم الجمعة المقبل، فضلا عن مباراة أبها بالجولة الـ14.كما عاقبت لجنة الانضباط، مسؤول نادي القادسية خالد المرشود، بعد ثبوت تلفظه بعبارات مسيئة ضد حارس الأهلي.
ورأت إيقافه 3 مباريات وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال
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