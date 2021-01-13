هل يكرر فلادان الأهلي حسنته الوحيدة ويكسب الهلال؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ستكون مباراة الأهلي والهلال هي الفرصة الأخيرة للمدرب فلادان، حيث إن خسارته هذه المواجهة ستكون آخر عهد له بالأهلي، في حين لو استطاع أن يكسب الهلال مجددا والصعود لصدارة الدوري، فسيكون ذلك عربون صلح ومحبة مع الجماهير الأهلاوية بشكل عام.

وواجه فلادان الهلال مرة واحدة وكانت في جولة الإياب في الدوري الموسم الماضي، وكان الهلال هو المرشح لكسب المباراة نظرا لتكامل الفريق ومركزه، في حين كان يعاني الأهلي من غيابات كبيرة في صفوفه، خاصة في اللاعبين الأجانب الذين لم يعودوا للمشاركة بسبب جائحة كورونا أو لأسباب أخرى، مثل جانيني وبلايلي وسوزا، إضافة إلى الإصابات التي طالت اللاعبين المحليين، ورغم ذلك استطاع فلادان الفوز بهدفين مقابل هدف، وبالتالي إيقاف مسلسل الانتصارات الهلالية على الأهلي وتحقيق أول فوز للأهلي منذ 2016.

لعب فلادان مع الأهلي حتى الآن 29 مباراة، فاز في 14 وخسر في 13 وتعادل في لقاءين.

سجل الأهلي 37 هدفا واهتزت شباكه 44 مرة، مما يؤكد أن مشكلة الأهلي الأولى في التنظيم الدفاعي، لذلك يسعى للتعاقد مع لاعب أجنبي كقلب دفاع يحل بعض من مشاكل الفريق.

إلى ذلك عاود الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء أمس الأول، استعدادا لمواجهة الهلال الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة الـ13 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومنح مدرب الفريق السيد فلادان اللاعبين إجازة يومين عقب الخسارة من القادسية الجمعة الماضي، قبل العودة للتدريبات مساء الاثنين وفتح ملف مباراة الهلال وبدء التحضير لها.

ويفقد فلادن في لقاء الهلال أحد أبرز لاعبيه عبدالله حسون، الموقوف جراء البطاقات الصفراء، ويسعى المدرب لتجهيز اللاعب يزيد البكر لتعويض غياب حسون، إضافة إلى فقدان الفريق لأهم عناصره محمد العويس.

من جهته شارك سلمان المؤشر في التدريبات الجماعية بعد تجاوزه الإصابة التي كانت عبارة عن كدمة على مستوى مفصل القدم، وأصبح جاهزا للمشاركة في لقاء الأهلي.

ويأتي لقاء الهلال بعد الاستقالة التي أعلنها المشرف العام على كرة القدم طارق كيال عبر (تويتر)، محملا إدارة النادي السبب وراء ما وصل إليه الأهلي بعدم تلبية احتياجات الفريق التي طلبها الجهاز الفني للفريق.

من جهه أخرى جددت إدارة الأهلي عقد مهاجم الفريق عمر السومة، حتى 2024.

نقاط يبحث عنها الأهلي أمام الهلال:

العودة لتحقيق الفوز بعد خسارتين متتاليتين.

مواصلة المنافسة على صدارة الترتيب.

تحقيق الفوز الثاني على التوالي أمام الهلال بجدة.

مسح الصورة السيئة التي ظهر بها الفريق في الجولات الأخيرة.

الفرصة الأخيرة لمدرب الفريق فلادان قبل إنهاء عقده في حال الخسارة.

الفوز على الهلال يعيد الثقة بين الإدارة والجمهور.

فلادان مع الأهلي: