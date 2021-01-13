شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يتصدر«البريميرليج» بعد 2795 يوماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابتعد مانشستر يونايتد بثلاث نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن منحه هدف بول بوجبا الفوز 1-صفر على مضيفه بيرنلي باستاد تيرف مور.

ورفع الانتصار رصيد «الشياطين الحمر» إلى 36 نقطة من 17 مباراة، مقابل 33 نقطة لغريمه ليفربول قبل المواجهة بين العملاقين باستاد أنفيلد، يوم الأحد المقبل.

وجاء الهدف في الدقيقة 71 عندما أرسل ماركوس راشفورد كرة عرضية من اليمين قابلها بوجبا بتسديدة اصطدمت بمدافع بيرنلي، مات لوتون، وخدعت الحارس نيك بوب.

وهذه أول مرة يتصدر فيها يونايتد الدوري بعد 17 مباراة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2012، كما حقق انتصاره السابع في ثماني مباريات بعيداً عن ملعبه أولد ترافورد.

واحتفت الصحف الإنجليزية بعودة مجد اليونايتد السابق الذي قاده المدرب الأسطوري اليكس فيرجسون للسيطرة على الكرة الإنجليزية لفترة طويلة.

وكتبت «ميرور»: بعد 2795 يوماً من قيادة فيرجي لليونايتد إلى مجد البريمييرليج، رجال أولي( سولسكاير) يرسلون رسالة لقب لليفربول.

وقال مدرب يونايتد سولسكاير عن مواجهة ليفربول المقبلة: ليفربول يقدم مستويات مذهلة على مدار 3 مواسم ونصف الموسم، ولكن هذا أفضل وقت لمواجهة الريدز.

ولعب بيرنلي بشجاعة وشراسة لكن مواجهة ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب في استاد أنفيلد ستكون اختباراً مختلفاً تماماً.

وتابع سولسكاير «نحن مستعدون. نشعر بالإثارة والنهم من أجل الفوز، وستكون المباراة اختباراً لشخصية الفريق وجودته مجدداً. نحن في موقف جيد قبل هذه المواجهة».