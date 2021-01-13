شكرا لقرائتكم خبر عن داسليفا: الفوز على الشارقة حافز لكلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أكد الأوروغوياني خورخي داسيلفا مدرب إتحاد كلباء ان الثقة كبيرة في لاعبي فريقه على تقديم مباراة قوية أمام الشارقة عندما يلتقيان الجمعة في دوري الخليج العربي ،لتأكيد أن امكانياتهم الفنية لاتقل عن أي منافس في المقدمة وأن الفريق مؤهل للاستمرار في مسيرة التطور وحصد النقاط ، خاصة وأن الفوز على المتصدر يمثل خطوة كبيرة وحافز ل"النمور" في المنافسة.

وأشار داسيلفا أن التحضيرات كانت جيدة وهناك وعي كبير من اللاعبين بأهمية المباراة بوصفها ديربي وتحدياً خاصاً .

وعن الغيابات أشار المدرب الأوروغوياني ان الفريق سيفقد جهود لاعبيه ماجد راشد وأحمد جشك.

وعن إمكانية انتداب عناصر جديدة في" الميركاتو الشتوي" أوضح داسيلفا ان كلباء يرغب في ضم قلب دفاع مواطن وآخر ظهير لتعويض غياب سلطان الزعابي الذي سيلتحق بالخدمة الوطنية.