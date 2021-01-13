أحمد مال الله : سعيد بالانضمام لحتا وفريقنا سيكون على قدر التحدي



دبي : مصعب الفكي

أبدى اللاعب أحمد مال الله المنتقل حديثاً إلى حتا، سعادته بالانضمام إلى الإعصار الحتاوي، مبيناً أنه يتطلع إلى تقديم أفضل ما عنده مع الفريق في المرحلة المقبلة.

وكان حتا تعاقد مع مال الله في الانتقالات الحالية لحل مشكلة العقم الهجومي التي يعانيها الفريق، ويعتبر مال الله من اللاعبين المميزين ويلعب في مركز المهاجم، وسبق أن خاض عدداً من التجارب مع أندية الدولة، مثل بني ياس، وعجمان، واتحاد كلباء، ودبا الفجيرة، والإمارات.

وقال مال الله: سعيد بالانضمام إلى فريق حتا، إنه فريق جيد ومميز وأشكر إدارة النادي على ثقتها الكبيرة، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم.

وأضاف: بالتأكيد لدي طموحات كبيرة في تحقيق الأهداف المنشودة مع الفريق، فريقنا في موقف صعب، وعلينا أن نحسن وضعيتنا إلى مركز الأفضل، الفريق يضم عناصر مميزة، ويقوده مدرب جيد، كما أن الإدارة توفر كل معينات النجاح، الجميع يعملون بجد واجتهاد ليكون الإعصار في وضع أفضل، أعتقد أن فريقنا سيكون على قدر التحدي في المرحلة المقبلة.

ومضى يقول: ما زال هناك نقاط في الملعب، والدوري لم ينته بعد، لذلك علينا البدء بتجميع النقاط، علينا خوض كل مباراة على أنها مباراة نهائي، وأن نقاتل في الملعب حتى نحقق هدفنا، الروح المعنوية وسط اللاعبين عالية، والجميع يقدمون كل ما عندهم داخل الملعب للحصول على نتائج إيجابية.

وأكد أحمد مال الله جاهزيته لخوض المباريات مع حتا، خاصة أن الفريق تنتظره مهمة صعبة الجمعة أمام العين عندما يلتقي الفريقان في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، وقال مال الله إنه جاهز للمشاركة، ورهن إشارة المدرب.

وقال: أنا لاعب ضمن مجموعة من لاعبي الفريق ونحن جميعا تحت تصرف مدرب الفريق الصربي، فلاديمير فيرميزيتش، والمجموعة التي تشارك ستكون في الموعد، ونتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية أمام العين.