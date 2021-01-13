شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي علي: تألق إدواردو يمنح شباب الأهلي الأفضلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أكد مهدي علي، مدرب شباب الأهلي جاهزية «الفرسان» لخوض مباراته الهامة أمام النصر عندما يلتقيان، غداً الجمعة، في دوري الخليج العربي، معتبراً أن تألق البرازيلي كارلوس ادواردو منح الفريق الأفضلية في مباراتيه الأخيرتين.

وقال مهدي قبل الديربي المنتظر «الاستعدادات تسير على أكمل وجه لمباراتنا الهامة مع النصر، ويتعين علينا الخروج بنتيجة إيجابية، تساعدنا في مشوارنا بالدوري، وتكون حافزاً ودافعاً للاعبين قبل مواجهة الشارقة المرتقبة في كأس السوبر».

وتابع: الفريق في جميع مبارياته السابقة لم يكن مكتملاً، وعانى نقصاً مؤثراً في صفوفه، ولكن ثقتنا كبيرة بجميع اللاعبين الموجودين، وبالتأكيد عودة كارتابيا، وهيلدون، ستكون إضافة تزيد من قوة الفريق، كما أن المستوى الجيد الذي يقدمه إدواردو يجعلنا في أفضلية جيدة خلال المباريات.

من جهته،أكد حمدان الكمالي مدافع شباب الأهلي، جاهزية الفريق لمباراة النصر،معتبراً ان ترتيب الفريق «الثامن برصيد 16 نقطة » لايرضيهم ، وقال:نخوض مباراة مهمة أمام النصر، وقد استعدينا جيداً للمواجهة،وعلينا بذل المزيد من الجهد والتركيز في المباريات القادمة حتى يعود الفريق لوضعه الطبيعي.