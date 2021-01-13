خلال افتتاح منديال اليد..السيسي: سنتجاوز محنة كورونا وأصبحنا أكثر تماسكًا وقدرة على التعايش مع الجائحة

الشارقة - اميمة ياسر -

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضيوف مصر في بطولة كأس العالم لليد، مشيرًا إلى أن العالم أصبح قادرًا على التعايش في ظل الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا، وأننا سنتجاوز تلك المحنة أكثر تماسكًا وأكثر تفاهمًا لقيمة الحياة والتعايش السلمي والآمن بين الشعوب.

وأعلن الرئيس افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال الـ27 بجمهورية مصر العربية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى ستاد القاهرة الدولي لحضور افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر حتى نهاية شهر يناير الجاري.

وشهد محيط ستاد القاهرة الدولي انتشارًا مكثفًا لقوات الأمن المصري، استعدادًا لانطلاق بطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر في الفترة من 13- 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم.

تنطلق فعاليات المونديال رقم 27 في تمام السابعة مساء اليوم بمباراة افتتاحية تجمع منتخب مصر وتشيلي، ويسبقها حفل فني بمناسبة افتتاح البطولة بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء، ومسئولي الاتحاد الدولي لكرة اليد.

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة أن الجميع على أهبة الاستعداد، وتم توزيع الموارد البشرية المشاركة في أعمال التنظيم من أعضاء اللجان الفرعية، والشباب المتطوعين كلٌ في موقعه لأداء المهام المطلوبة في إطار السعي نحو الخروج بيوم افتتاح المونديال في أفضل صورة كانطلاقة قوية يعقبها التنظيم المتميز والمعتاد على كافة المستويات للبطولة الأكبر على مستوى العالم في كرة اليد.