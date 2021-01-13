السيسي يعلن إنطلاق مونديال اليد 2021 باستاد القاهرة الدولي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، منذ قليل، من ستاد القاهرة الدولي، بقوله: "بسم الله الرحمن الرحيم، نعلن انطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن، حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد، وذلك في ستاد القاهرة الدولي، حيث تستضيف مصر البطولة حتى نهاية شهر يناير الجاري.

وشهد محيط ستاد القاهرة الدولي انتشارًا مكثفًا لقوات الأمن المصري، استعدادًا لانطلاق بطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر في الفترة من 13- 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم.

تنطلق فعاليات المونديال رقم 27 في تمام السابعة مساء اليوم بمباراة افتتاحية تجمع منتخب مصر وتشيلي، ويسبقها حفل فني بمناسبة افتتاح البطولة بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء، ومسئولي الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة أن الجميع على أهبة الاستعداد، وتم توزيع الموارد البشرية المشاركة في أعمال التنظيم من أعضاء اللجان الفرعية، والشباب المتطوعين كلٌ في موقعه لأداء المهام المطلوبة في إطار السعي نحو الخروج بيوم افتتاح المونديال في أفضل صورة كانطلاقة قوية يعقبها التنظيم المتميز والمعتاد على كافة المستويات للبطولة الأكبر على مستوى العالم في كرة اليد.

