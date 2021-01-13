رالي دكار: الراجحي بطلًا للمرحلة العاشرة على ثلاثة إطارات

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العلا: أنهى السعودي يزيد الراجحي المرحلة العاشرة من رالي دكار الصحراوي في المركز الاول قاطعا خط الوصول على ثلاثة اطارات، فيما اكتفى القطري ناصر العطية بتقليص اقل من دقيقة مع الفرنسي ستيفان بيترهانسل متصدر فئة السيارات الاربعاء بين نيوم والعلا.

واستمر كابوس ثقب الاطارات لسيارات تويوتا الرباعية الدفاع، بحيث وصلت الى 23 للراجحي، 11 للعطية و21 للجنوب افريقي من اصول فرنسية جينييل دو فيلييه.

قال الراجحي لوكالة فرانس برس بعد تحقيق فوزه الثاني هذه النسخة والثالث في مسيرته في دكار "قبل نحو 25 كلم من الوصول ثُقب الاطار، فتأخرت نحو نصف دقيقة. لو قمت بتبديله لتأخرت نحو دقيقة و20 ثانية. كنت متوترا لعدم رغبتي بتحطيم السيارة".

ويحق لكل سائق ثلاثة اطارت بوزن 35 كلغ لكل منها.

تابع السائق البالغ 39 عاما بعد تجاوز المرحلة البالغة مسافتها 583 كلم "حققنا وقتا جيدا وسعيد بما أقوم به. اصعب شيء على السائق ان يضغط ولا يحقق الازمان الجيدة، لكن حاليا نقوم بعمل جيد. تزداد خبرتي مع كل كيلومتر وهذا هدفي".

وسجل الراجحي 3.03:57 ساعات، متقدما بفارق 2:04 دقيقتين عن العطية و2:53 د عن بيترهانسل.

وفي الترتيب العام، يتقدم بيترهانسل بفارق 17 دقيقة عن العطية وساعة و4 دقائق عن زميله حامل اللقب الاسباني كارلوس ساينز.

قال العطية لفرانس برس "كانت مرحلة ممتازة اليوم لم نواجه فيها اي مشكلات. لم نخاطر والفارق لا يزال كبيرا منذ الامس مع ستيفان".

تابع السائق البالغ 50 عاما الذي عانى ثلاثة ثقوب في مرحلة الثلاثاء ادت الى تراجعه بفارق كبير عن "سيّد دكار" بيترهانسل "كل شيء وارد غدا مع مرحلة طويلة لاكثر من 500 كيلومتر والملاحة فيها صعبة".

اضاف حامل اللقب 3 مرات "سنحاول بذل قصارى جهودنا، وربما نستفيد من غلطة يرتكبها او مشكلات ميكانيكية، لكن نتمنى للجميع الوصول بالسلامة".

وعن استراتيجية بيترهانسل (55 عاما)، بطل دكار 13 مرة في الدراجات والسيارات، عندما يكون متقدما وامامه في المرحلة "يحاول ابطاء السرعة وعدم المخاطرة. لاحظنا انه يقوم بالاسراع عندما نقترب منه. لكن الفارق كبير بين سيارة الدفع الرباعي (تويوتا) والدفع الخلفي (ميني)".

وتقام المرحلة 11 الخميس بين العلا وينبع على مسافة 511 كلم وهي الاطول في هذه النسخة الـ43 من الرالي.

- انسحاب متصدر الدراجات -

واضطر التشيلي خوسيه ايغناسيو كورنيخو فلوريمو، متصدر فئة الدراجات النارية، إلى الانسحاب من الرالي نتيجة تعرضه لحادث سقوط بحسب ما أعلن المنظمون.

ووقع درّاج هوندا البالغ 26 عاما والملقب "ناتشو" بعد 252 كلم على انطلاق المرحلة الخاصة العاشرة، لكنه نجح باكمالها ليصل بفارق 17:42 دقيقة عن زميله المتصدر الاميركي ريكي برايبيك.

وبفوزه بالمرحلة، اشعل حامل اللقب برايبيك الصراع على الصدارة مع زميله الاخر المتصدر الجديد الارجنتيني كيفن بينافيديس، اذ يتخلف عنه بفارق 51 ثانية فقط، قبل يومين من خط الوصول في جدة. فيما تراجع كورنيخو الى المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 1:07 دقيقة، وقرر الانسحاب بعد خضوعه لفحوص طبية.

وتصدر كورنيخو فئة الدراجات منذ يوم الاحد بعد احرازه لقب المرحلة الثامنة.

ترتيب المرحلة العاشرة (سيارات)

1- السعودي يزيد الراجحي (تويوتا) 3.03:57 ساعات

2- القطري ناصر العطية (تويوتا) بفارق 2:04 دقيقتين

3- الفرنسي ستيفان بيترهانسل (ميني) بفارق 2:53 د

4- الاسباني كارلوس ساينز (ميني) بفارق 4:12 د

5- البولندي ياكوب بريغونسكي بفارق 5:06 د

الترتيب العام

1- بيترهانسل 37.33:06 ساعة

2- العطية بفارق 17:01 دقيقة

3- ساينز بفارق 1.03:44 ساعة

4- بريغونسكي بفارق 2.18:43 س

5- الإسباني ناني روما بفارق 2.50:22 س

ترتيب المرحلة العاشرة (دراجات)

1- الأميركي ريكي برايبيك (هوندا) 3.12:33 ساعات

2- الإسباني خوان باريدا (هوندا) بفارق 3:15 د

3- الأرجنتيني كيفن بينافيديس (هوندا) بفارق 5:11 د

4- الاميركي سكايلر هوز (كاي تي ام) بفارق 5:48 د

5- النمسوي ماتياس فالكنر (كاي تي ام) بفارق 5:56 د

الترتيب العام

1- بينافيديس 40.20:08 ساعة

2- برايبيك بفارق 51 ثانية

3- البريطاني سام سندرلاند (كاي تي ام) بفارق 10:36 د

4- باريدا بفارق 15:40 د

5- هوز بفارق 29:38 د