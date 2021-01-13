إنتر يتخطى فيورنتينا ويضرب موعداً مع ميلان في كأس إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - أفلت انتر ميلان من كمين مضيفه فيورنتينا وتأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر بالتغلب عليه 2 / 1 في عقر داره في دور الستة عشر للبطولة.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1 / 1 حيث تقدم أرتورو فيدال لانتر ميلان في الدقيقة 40 من ضربة جزاء وتعادل كريستيان كوامي لفريق فيورنتينا في الدقيقة 57.

وفي الوقت الإضافي، سجل البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو هدف الفوز الثمين لانتر في الدقيقة 119.

ويلتقي انتر ميلان في دور الثمانية جاره ومنافسه التقليدي العنيد ميلان والذي تأهل لهذا الدور بالفوز على تورينو بركلات الترجيح في أولى مباريات دور الستة عشر للبطولة.