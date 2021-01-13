سانت إيتيان يكشف لمصراوي الأرقام الكاملة لمفاوضاتهم مع الزمالك وموقفهم من مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت وهادي المدني:

كشف مصدر من داخل نادي سانت إيتيان أن الزمالك يتعامل معهم بطريقة غير مناسبة، قائلًا إنهم لا يتلقون أي ردود رسمية على العروض المقدمة من جانبهم، إضافة إلى تراجعهم عن مطالبهم في الجلسة التي عقدت في القاهرة.

وقال مصدر بسانت إيتيان -تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحاته لـ"الخليج 365" مساء الأربعاء: "ما يقوم به الزمالك في المفاوضات لا يصدق، هم يدفعوننا للجنون، نحن نرسل لهم العروض الرسمية، ثم يطالبون بمزيد من العروض دون أن يقدموا أي ردود رسمية".

وتابع المصدر ذاته: "عندما حضر الوفد الممثل لنا إلى القاهرة الزمالك طلب منا 5 ملايين دولار، حيث يتم دفع 2 مليون بشكل مبدئي، و3 ملايين على أقساط، ثم مؤخرًا وجدناهم يبلغوننا بأنهم يرغبون في الحصول على المقابل المادي بشكل فوري".

وأضاف: "المشكلة أننا نقدم العروض بشكل رسمي، والزمالك لا يرد بشكل رسمي علينا، ثم يعود ويطالبنا بتقديم عروض جديدة.. لقد قدمنا 3 خيارات للزمالك من أجل الحصول على اللاعب".

أما عن العرض المقدم من جانبهم فقال: "نحن عرضنا 5 ملايين دولار، إضافة إلى عدة أشكال للإضافات وستمثل مبلغًا كبير أيضًا، لكن كل ما نريده أن يتم تقسيم المبلغ على قسطين بدلًا من الدفع مباشرة، ما على الزمالك أن يتفهمه أن حتى ريال مدريد وبرشلونة لا يدفعون فوريًا في الصفقات".

واستطرد: "نحن نتمسك بشدة بمصطفى محمد ونرغب في التعاقد معه.. لكن الوقت يمر بسرعة، ووكلاء اللاعبين يدركون حاجتنا لمهاجم، وتقدم لنا عروض تتعلق بلاعبين في أوروبا على سبيل الإعارة".